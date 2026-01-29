メ～テレ（名古屋テレビ） 新たな感染症が発生した場合に備えた施設を、愛知県が整備します。 施設が整備されるのは、豊明市の藤田医科大学の敷地内です。病床数は50床で、軽症から中等症の患者などの受け入れを想定しています。 通常時は研修や会議などで使用される予定です。新型コロナウイルスの感染拡大時に病床が不足したことなどから、新たな感染症が発生した際、患者の受け入れができる施設を確保する目的で