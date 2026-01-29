男子プロバスケットボールＢリーグの初のドラフトが２９日、東京・カナデビアホールで開催された。２６〜２７年シーズンから始まる「Ｂプレミア」の２６クラブ中２３クラブが参加。ＳＲ渋谷が１巡目１位で、米・北コロラド大の山崎一渉を指名した。山崎は千葉・松戸市の出身の２２歳。仙台大附属明成高２年時の２０２０年ウインターカップでは、試合終了直前のビッグプレーでチームを優勝へ導いた。翌年にはＵ１９Ｗ杯に出場し