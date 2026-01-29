北九州市は、来年度からすべての市立中学校で、2学期制を導入することを決めました。これにより、市内の義務教育課程のすべての市立校が2学期制となります。北九州市教育委員会によりますと、ことし4月から63の市立中学校で、1年を2つの学期に分ける2学期制が実施されます。4月から10月までが前期、10月から3月までが後期となり、学校によって秋休みが設けられます。北九州市では今年度から、市立のすべての小学校と7つの中学校で2