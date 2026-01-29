バスケットボールのBリーグは29日、今秋スタートの最上位カテゴリー「Bリーグ・プレミア」の新人ドラフトを東京都内で開いた。戦力均衡を進めることを目的に、今回初めて実施。プレミア全26チームのうち23チームが参加し、志望届を提出した108選手のうち11人が指名を受けた。Bリーグの島田慎二チェアマンは初めての試みを終え「賛否両論たくさんあったけどスタートが切れてホッとしている」と総括した。ユース優先交渉でそれぞ