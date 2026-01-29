東北自動車道下り羽生SA付近でカメラが捉えたのは、冷蔵庫の落とし物です。この直前、目撃者はある違和感を覚えていました。目撃者：前の方の車が急に車線を変えるような気配があった。当時、3車線の一番左側を走っていた目撃者。真ん中の車線を走っていた前の車が、急に車線を変更。すると、誰が落としていったのか、少し先の路肩に止まっていたのはハザードランプをつけたトラック。目撃者は「（荷台に）冷蔵庫を何台も積んでい