リチウムイオン電池から発火し、消防に通報があった火災が1年間で982件あったことがわかりました。総務省消防庁が行った初の全国調査によりますと、リチウムイオン電池から出火した火災件数について、2022年は601件、2023年は739件、2024年は982件と年々増加傾向にあるということです。製品別ではモバイルバッテリーからの出火が最も多く、2024年は290件と3割を占めました。モバイルバッテリーの出火原因は、「落下など外部からの