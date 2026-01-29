お笑いタレントの永野（51）が28日配信のテレ朝Podcast「永野とモグライダー芝のぐるり遠回り」（水曜前6・00）でNHKドラマ「ひらやすみ」を「めちゃくちゃ良かった」と絶賛した。同ドラマは昨年放送。29歳フリーターの主人公（岡山天音）が、仲良くなった近所のおばあちゃんから一戸建ての平屋を譲り受け、上京してきた18歳のいとこ（森七菜）と2人暮らしを始める物語。2人を中心とした周りの人間との何気ない日常を繊細に描