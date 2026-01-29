29日未明に住宅2棟が全半焼し、焼け跡から女性の遺体が見つかりました。午前3時40分ごろ熊本市西区の住宅から出火し、木造2階建ての住宅を全焼したほか、隣接する住宅も半焼するなどし、焼け跡から女性の遺体が見つかりました。通報した女性は「玄関開けてみたら、うちの前の奥からメキメキと音がして燃えていたので、火事よ火事よって言って」と話しました。この住宅に1人で住む本田尚美さん（85）と連絡が取れていないということ