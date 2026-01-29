「雪を道路に出さないで！新潟県警察交通部の公式SNSアカウントが2026年1月29日、「大雪が道路に積もった際にやってはいけない行為」について投稿しました。この投稿はX上で300万表示超を記録し、多くの反響が寄せられています。どういったものなのでしょうか。【コメントにも注目】これが新潟県警の「危険と無駄でしかない行為」注意喚起の全貌です同アカウントが投稿した内容は「雪を道路に出さないで！」ということ。「県道