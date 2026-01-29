DUOから「デュオ クレンズセラム ピール＆ブースト」が2026年1月23日に発売となった。■新発想ピーリング美容液“落とす美容液”という新発想で、洗う時間そのものをスキンケアへと昇華するピーリング美容液が登場。角質をやさしくケアしながら肌の土台を整える処方設計となり、不要な汚れや古い角質をオフしつつ、なめらかで整った肌へ導くアイテム。次に使うスキンケアのなじみを高めるブースト効果も兼ね備え、毎日のクレンジン