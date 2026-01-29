新しい一年の始まりに願いを炎に託します。 【写真を見る】新しい一年の始まりに願いを炎に託す！ 無病息災や家内安全を願う「大護摩供」（山形市） 山形市の平泉寺では無病息災や家内安全を願って護摩をたく「大護摩供（おおごまく）」が行われました。 参拝者「目には見えないものに祈ることはとても素敵なことであり大事なことだなと思うので、来て清々しいありがたい気持ちになりました」 今からおよそ１３００年前に開か