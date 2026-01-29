NTTドコモは、2026年2月から、新たに18件の地域やイベントで「d払い」キャンペーンを実施する。対象エリアおよび対象店舗での「d払い」による支払いで、dポイントの還元を受けられる。 新たにキャンペーンが始まる地域は、大分県日田市や岡山県岡山市、広島県広島市、東京都墨田区など。 自治体 期間 キャンペーン名 還元率 大分県日田市