「ドライブインオアシス」は、兵庫県宍粟市にある昔ながらのドライブイン。旅の途中にふっと立ち寄りたくなる、道沿いの憩いの場所。広い駐車場があり、車でもバイクでも気軽に利用できる。店内はどこか懐かしく、ほっと心がゆるむ空気感。定食や麺類など、しっかりお腹を満たしてくれるメニューが揃う。中でも名物の特大コロッケは、多くの人が目当てにする一品。外はサクッと、中はホクホクで素朴な美味しさが広がる。ボリュ