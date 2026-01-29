これからの気象情報です。 29日(木)夜が大雪のピークで、さらに積雪の増えるところがありそうです。 ◆警報・注意報 県内全域にカミナリ注意報、沿岸部に波浪注意報、積雪の多い地域にナダレ注意報、中越・上越に大雪・着雪注意報、佐渡には風雪注意報が出ています。 ◆1月30日(金)天気 ・上越地方 29日(木)夜～30日(金)朝までが大雪のピークになるでしょう。 平地でも積雪がさらに増えるため、30日(