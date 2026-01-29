若き自衛隊員たちが大人の決意です。広島県安芸郡海田町の駐屯地で恒例の「二十歳の誓い」があり、隊員たちが秘めた思いを叫びました。■隊員「お父さんお母さん、今まで育ててくれてありがとう。自分自身を信じ抜き頼り甲斐のある大人になります 」陸上自衛隊の海田市駐屯地では58人の隊員が庁舎の屋上から思い思いに「二十歳の誓い」を叫びました。■隊員「今、彼女がいません。彼女が欲しいです」■上官「うちには今、年頃の娘