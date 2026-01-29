人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年1月30日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）人のためだけに働くと疲れてしまいそう。自分の幸せを最優先にしてもOK。11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）能力を生かせずイライラしそう。今は力を蓄える時期と考えて。10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）下