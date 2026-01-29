大量のジョッキに、草刈り機、レトロな雰囲気のミシンまで。ずらりと並んでいるのは、地方税の滞納者から差し押さえた財産です。これらの公売会が鹿児島市で開かれ、大型テレビやウイスキーなどをかけた熱い競りも繰り広げられました。(記者)「ずらりと並んでいるゴルフクラブに電化製品、そしてテントなどのアウトドア用品まで。こちらは全て税金の滞納者から差し押さえたものなんです」29日、鹿児島市で開かれた公売会