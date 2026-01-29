教職員の不祥事根絶に向け有識者でつくる検証委員会が県教育委員会に提言しました。倫理観向上やストレス軽減などに全組織で取り組むよう指摘しています。外部検証委員会の西野肇委員長が繁吉教育長に提言書を手渡しました。県教委による教職員の懲戒処分の件数は、2022年度と23年度が、ここ10年で最も多い11件。2024年度も9件と高止まりの状態です。「飲酒運転」や「児童生徒への性暴力等」が多くを占めています。（※25年度は2件