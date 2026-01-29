通信インフラを支える新たな拠点が大阪・梅田に開設されました。梅田に完成したのは、関西電力グループの通信会社が運用するデータセンターです。インターネット上のデータを保存・管理するデータセンターは、大容量の電源や回線を備え、災害などから企業のＩＴシステムやデータを守る施設です。これまでは首都圏に集中していましたが、ＡＩ需要の拡大に加え、通信インフラの強化やリスク分散のため、関西圏でも急速に整備