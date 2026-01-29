高齢化や後継者不足に悩む酪農業界に1組の若い夫婦が飛び込みました。40年以上続く牧場を引き継ぎ酪農を始めた2人は元サラリーマンと保育士。県内では約11年ぶりの新規就農です。霧島市で新たに就農したのは、共に20代の前田さん夫妻です。（前田達弥さん）「いま全部で54頭飼育しています」静岡県で印刷会社に勤めていた達弥さんと、保育士をしていたヴィオリスカさんは3年前、酪農の技術や経営を学ぶため「全酪アカ