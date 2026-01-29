洋生菓子を製造・販売するモンテールは、猫をモチーフにした「かすてにゃ・ティニャミス」を2月1日〜28日までスーパーマーケットで期間限定販売する（販売エリアでも取り扱いのない店舗がある）。近年、「ネコノミクス」と呼ばれるほど猫関連の商品に注目が集まり、とくに2月は、2月22日に「猫の日」があることから、猫月間として猫をモチーフにした商品が多く登場する。そんな2月に猫好きの人にも楽しんで貰えるようなティラミス