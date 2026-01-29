「ネクター厳選果実グミ（あまおう苺）」不二家は、2月3日に、厳選素材を愉しむネクターグミから、福岡県産あまおう苺を使用した期間限定商品「ネクター厳選果実グミ（あまおう苺）」を発売する。また、「ネクターグミ（ピーチ／ミックス）」は増量してリニューアル発売する不二家「ネクター」は、桃をまるごと裏ごししたピューレを使用した、濃厚でまろやかな味わいが特長のロングセラー飲料。そのネクターのおいしさをぎゅっと詰