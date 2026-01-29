「これまでセリフの多い役を何度か演じたことはありますが、今回は専門用語が多いので、覚えるのが本当に大変なんです。しかも、（演じる）笹野はエリートなので、完璧に理解した上で、動きをつけながら視聴者の方に状況を説明するシーンもあるんです。受験生時代を思い出しながら、日々、撮影に奮闘しています（笑）」【写真】振り幅が凄い！東大卒キャリア役を演じる佐野勇斗「これまでやってきたことは間違っていなかった」