動画配信サービス「Netflix」は、日本における週間視聴ランキング（1月19日〜26日）を発表。映画作品では、今月16日に配信開始となったマット・デイモン、ベン・アフレックが共演するNetflix映画『Rip/リップ』が1位を獲得。グローバル週間視聴ランキングでもトップ10入り2週目を迎え、今週の視聴数は4040万回を記録。81の国・地域で映画ランキング1位に輝いた。【画像】記事内で紹介しているTOP10入り作品の個別ビジュアル『R