バスケットボールのBリーグは29日、今秋スタートの最上位カテゴリー「Bリーグ・プレミア」の新人ドラフトを東京都内で開いた。戦力均衡を進めることを目的に、今回初めて実施。プレミア全26チームのうち23チームが参加し、志望届を提出した108選手のうち11人が指名を受けた。全体1位は日本代表の山崎一渉（米ノーザンコロラド大）で、SR渋谷が獲得。松岡亮太GMは「（身長）2メートルのサイズでシュートがうまい。サンロッカ