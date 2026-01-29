地域の小学生、熱狂 熊本県上益城郡内の小学校が取り組む「ある大会」に子ども達が熱中しています。 【写真を見る】「縄跳び×オンライン」に小学生が熱中！地域の22校が丸ごと縄跳びにハマった訳熊本県上益城郡 大会の名は「KAMI技・グランプリ」。盛り上がる現場と、その狙いを取材しました。 何の大会？ 上益城郡益城町にある広安小学校を訪ねると、昼休みには校庭のあちらこちらで、多くの子ども達が縄跳びをしていまし