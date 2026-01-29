衆院選について、KKTと読売新聞は序盤の情勢調査を行いました。取材も加味して分析した結果、県内の4つの小選挙区では、いずれも自民党の候補が優位に戦いを進めています。調査は27日・28日の2日間、電話とインターネットで行いました。 熊本1区 熊本1区は、自民党・前職の木原稔候補が優位に戦いを進めています。自民党支持層の約9割を固めたほか、連立を組む日本維新の会支持層の約6割、国民民主党支持層の約5割にも浸