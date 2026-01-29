ボートレース浜名湖の6日間開催「ヴィーナスシリーズ20戦」が30日、開幕する。川井萌（24＝静岡）が待望の復帰戦を迎える。昨年7月のからつヴィーナスシリーズ初戦で落水。左上腕骨骨折の重傷を負った。リハビリを経て、約半年が経過。時間はかかったがピットで元気な姿を見せた。「不安はあるし、レースは心配しかない。1カ月練習して乗り込んできた。あとはレース勘ですね」と率直な気持ちを吐露した。ブランクは長い。