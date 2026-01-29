ランチ時に「イット！」が訪ねたのは、東京・日本橋に2025年11月末にオープンしたばかりの立ち食いそば店「SOBAPY」。太めのそばが特徴で、人気メニューは、そばをつけて食べる「グリーンカレーつけそば」です。訪れた客は「最初は『え？』って思ったんですけど、おいしいです」「珍しいですよね。食べたことないそばで」「めっちゃおいしいです！エスニック感たっぷりです」と話しました。ちまたでは今、こうした個性際立つ“進化