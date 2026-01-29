大阪・毎日放送は２９日、同局で「２０２６ＭＢＳ新春社長会見」を行い、同社・虫明洋一社長とＭＢＳメディアホールディングスの高山将行社長が出席した。会見の冒頭で高山社長は「前回の参議院選挙から選挙報道のあり方を見直して有権者に資する情報をちゃんと出していこうということで臨んでおります」と説明。その上で同局制作の「よんチャンＴＶ」２２日放送で、衆院選を巡る各党の分類の仕方について「非常に不適切な表