名古屋市に住む医師の男性が、SNSで知り合った投資の先生を名乗る人物らに約5000万円をだまし取られました。 【写真を見る】医師が"投資の先生"名乗る人物らに約5000万円だまし取られる フェイスブックの投資に関する広告から… 11回にわたり指定口座に振り込む 被害にあったのは、名古屋市瑞穂区に住む60代の医師の男性です。警察によりますと、男性は去年10月、フェイスブックで投資に関する広告にアクセスしたところLINEに誘