東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の30日の天気をお伝えします。29日は午前中、各地とも晴れましたが午後になると雲が広がりました。朝の冷え込みは厳しく、最低気温はほとんどの地点で氷点下となりました。日中の最高気温は8℃ほどと空気が冷たく感じられました。これからの天気です。30日も朝からよく晴れて日差しがたっぷりと届くでしょう。午後になると雲が広がりますが雨の降る所はなさそうです