結婚を発表したモデルでクリエイターの伊原葵（２８）が、幸せいっぱいのショットを披露した。２６日にインスタグラムで「Ｗｅｇｏｔｍａｒｒｉｅｄ（結婚しました）」と発表した伊原。続いての投稿では「Ｙｅｓ１つ前の投稿に沢山のいいね、コメントありがとうございました」と書き始め「とっても嬉しかったですみなさんにご報告できて、結婚して夫婦になったのかぁ〜ってやっと実感が湧いてきています」とつづった。