世界的な競馬組織で、アイルランドに拠点を構えるクールモアスタッドが、日本競馬に参戦する。経営者のジョン・マグニア氏の妻であるスーザン・マグニア氏の名義で、ＪＲＡの馬主免許を取得。所有する３歳牡馬が栗東・中内田充正厩舎に入厩している。父は１０度のＧ１勝利を含め１４戦１４勝という伝説の名馬フランケル。母マーシャも１６年のアベイドロンシャン賞と１７年のナンソープＳの２つのＧ１を勝っており、世界的な良