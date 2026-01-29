解体業の男2人が、「ヤミ金」行為をした疑いで逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは、いずれも名古屋市守山区に住む解体業の山本清志容疑者(37)と田中敦也容疑者(27)です。2人は2024年12月、岐阜県内に住む女性(当時46)に現金3万円を貸し付ける際、法定の利息より1万8560円高い2万円の利息を受け取る契約をした疑いが持たれています。警察は、2人の認否を明らかにしていません。警察は、関係先から押収した