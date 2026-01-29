自民党の片山さつき財務大臣が、衆院選富山1区の自民党公認候補応援のためきょう富山市を訪れ、「責任ある積極財政」の裏付けとなる財源について補助金などの見直しを進めるとしました。片山財務大臣は、きょう午後富山市内のホテルで演説しました。高市総理大臣が衆院選で公約に掲げる「責任ある積極財政」の裏付けとなる財源について既存の補助金などの見直しを進めると強調しました。◆片山さつき 財務大臣「私が担当大臣となり