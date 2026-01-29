今回の衆議院選挙は、36年ぶりに冬の2月に投票が行われます。厳しい寒さに加えて県内では雪への備えも必要で、準備はあわただしさを増しています。 県内で、選挙に必要な備品をレンタルしている第一レンタルです。衆議院解散が急浮上した今月中旬から、各候補者の陣営や県内の選挙管理委員会から机やいす、コピー機など選挙関係の備品の注文が急増しました。中でも…◆KNB 中島凪 記者「36年ぶりに真冬の選挙戦となったこ