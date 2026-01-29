【30日（金）全国天気】ポイント強い寒気は次第に北上大雪は30日午前中までがピーク名古屋周辺でも積雪の可能性全国的に厳寒、北風も強まる上空の強い寒気は、30日（金）朝には、北陸から北日本へ北上し、次第に峠は越えるでしょう。このため、日本海側の大雪も、おおむね30日午前中までがピークとなりそうです。ただ、強い下層寒気は残るため、日中にかけても雪が降りやすく、山沿いや北日本では、局地的に大雪となる所があるかも