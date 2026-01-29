日向坂46の松田好花さん（25）が1月29日発売のマンガ雑誌「週刊少年チャンピオン」2026年9号の表紙＆巻頭グラビアを飾りました。【写真】週刊少年チャンピオン9号の表紙を飾った松田好花さん29日で開催される卒業セレモニーをもってグループを離れる松田さん。アイドルとして最後のグラビアとなる今号では「卒業の朝」をテーマに、ベッドで物思いにふける表情やサイリウムカラーのピンク色のドレスを身にまとって微笑む姿を披露し