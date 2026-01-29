私はアンナ（34）。旦那のサトル（34）と娘のキイ（小3）と3人で暮らしています。今日はキイを習い事に送るために家から出ようとしたら、セールスが訪ねてきました。セールスは「玄関までお願いします」と言っていましたが、時間もないしセールスだし「うちは結構です。対応できません」とインターホンを切ったのです。その態度を旦那とキイに責められました。どうして私が責められなければいけないのか、と怒りをあらわにしてしま