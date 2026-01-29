おととい（27日）公示された衆議院選挙について、ほとんどの与野党が「消費税の減税」を公約に掲げています。 【写真を見る】【衆議院議員選挙】街の声「消費税の減税」について有権者はどう考える【岡山】 選挙の争点の1つにもなっている減税について、有権者の声を聞きました。 【様子を見ながらで】 「様子を見ながらで。消費税減税したらどうなるか分からないので」 【すぐに実施を】 「生活のため。本当にできるかは