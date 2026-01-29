最新ドラマのショートカット新ビジュアル女優の松岡茉優がインスタグラムで出演ドラマでの最新ビジュアルを披露し反響が寄せられている。今年配信が決定したNetflixシリーズ「ダウンタイム」への出演を伝える投稿で、ショートカットで白衣をまとった医師姿のモノクロビジュアルショットを公開。NetflixのX公式アカウントでも、手術室と思しき場所にたたずむ松岡の別ショットが披露されている。ドラマは「美容整形の光と闇