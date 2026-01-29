衆院選の投票率アップに一役買おうと、高崎髙島屋は投票した人がお得に買い物ができる選挙割サービスを２８日から始めました。 高崎髙島屋では２０１９年の参院選から国政選挙の度に投票を済ませた買い物客がさまざまなサービスを受けられる選挙割を実施しています。 投票帰りに気軽に立ち寄って、お得に買い物や食事を楽しんでもらおうというもので、今回も地下の食料品をはじめ呉服、眼鏡、レストラン