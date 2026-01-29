第98回選抜高校野球大会の出場校を決める選考委員会が30日、大阪市内で行われる。選考委員会は午前8時半から21世紀枠候補校推薦理由説明会から始まり、選考委員会の協議を経て一般選考枠を含めた32校が選出される。九州の一般選考枠は例年、前年秋の九州大会4強が選出されており、優勝した九州国際大付（福岡）、準優勝の長崎日大、4強の熊本工、神村学園（鹿児島）の4校が有力候補に挙がる。注目は九州の5枠目。昨年11月の