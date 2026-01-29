【肉の日】モス伝説の『にくにくにくバーガー』が神奈川に再降臨！ 2/7から3日間限定で肉祭り開催モスバーガーから、肉好きにはたまらない衝撃のニュースが届きました！2026年2月7日から2月9日までの3日間、神奈川県内の89店舗限定で『にくにくにくバーガー』（990円）が待望の復活を果たします。昨秋の「いい肉の日」には、わずか3日間で5,000個以上を売り上げたという驚異の記録を持つこの一品。さらに、今回は「肉の