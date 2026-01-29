29日は、上・中越で雪が強まり積雪が増えました。午後5時時点の積雪は、魚沼市守門で278cm、十日町市で243cmを観測。また、上越市高田で150cmの積雪になっています。 ただ、大雪のピークは29日(木)の夜間になりそうです。 ◆今後の雪の降り方 29日(木)夜9時、このあとも上・中越では平地も含めて雪の降り方が強まるでしょう。 30日(金)未明にかけて平地も大雪となりますが、朝は降雪が強まるのは山沿いが中心になり