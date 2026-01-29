廿日市市をホームタウンとするサッカークラブ「廿日市ＦＣ」がトップチームの名称を「宮島ユナイテッドＦＣ」に変更することを発表しました。 廿日市ＦＣは１９９８年から少年サッカークラブとしてスタートし、トップチームは去年中国サッカーリーグで５位となっています。 新たなクラブ名「宮島ユナイテッドＦＣ」には地域の人やスタッフらとひとつになり世界へ羽ばく決意を込