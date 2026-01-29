カープに今シーズンから加入する新外国人・ターノック投手がマツダスタジアムで入団会見に臨みました。 背番号４２をつけるフレディ・ターノック投手２７歳。アメリカ出身で、身長１９３ｃｍ、体重８４ｋｇの恵まれた体格から最速１５７ｋｍを投じる速球派右腕です。 フレディ・ターノック投手「こういった形で、アメリカ以外の国で野球をするというのは、自分自身の人生にとっても一度にあるかな