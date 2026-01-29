柏崎刈羽原発6号機で再稼働後にトラブルが起き原子炉を止めた問題で、東京電力は2月26日に予定していた営業運転再開の日程を見直す可能性が高いと話しました。 柏崎刈羽原発の稲垣武之所長は29日の定例会見で、トラブルの原因について電流の周波数を変える部品『インバーター』が関係していると話しました。 ■柏崎刈羽原発 稲垣武之所長 「インバーターとその先にある設備との組み合わせ設定で、