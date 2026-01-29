外国から弾道ミサイルが発射された状況を想定した住民避難訓練が呉市で行われました。 【訓練】「地下駐車場にゆっくりと安全に移動してください」 訓練には国の職員や住民などが参加。Ｊアラートが作動した想定で呉市の職員らが避難を誘導しました。 住民らは建物の地下駐車場に避難し姿勢を低くし頭を守るなど、緊急時の手順を確認しました。 呉市 総務部 中濱高宣危機管理監「国際情勢かなり厳しい状況にだいぶ前から